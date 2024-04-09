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12:16, 9 апреля 2024Экономика

Производитель чаев «Канди» и «Гита» отреагировал на их запрет в Белоруссии

«Орими» назвала чрезмерным запрет Минском чаев «Канди» и «Гита» из-за плесени

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российская компания «Орими», производитель марок чая «Принцесса Канди» и «Принцесса Гита», отреагировала на решение властей Белоруссии признать небезопасной и ограничить ввоз на территорию страны всей ее продукции из-за превышения фактического содержания плесени. Производитель назвал такую меру чрезмерной и выразили озабоченность сложившейся ситуацией, сообщает Telegram-канал РБК.

В список запрещенных, помимо тех, где найдена плесень, также попали чаи Greenfield, TESS, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», а также некоторые виды кофе Jardin и «Жокей», к которым претензий не возникло.

По словам представителя «Орими», выявленные нарушения не являются систематическими, к тому же непонятно, кто должен за них отвечать. Не исключено, что плесень возникла из-за несоблюдения условий транспортировки или хранения продукции уже после передачи чая розничным продавцам в Белоруссии. В компании утверждают, что провели консультацию с представителями Минска и согласовали дальнейшие мероприятия, которые позволят снять запрет.

О введенных ограничениях ранее рассказал главный санитарный врач республики Александр Тарасенко. Из магазинов под контролем органов санитарного надзора изымают остатков партий небезопасных товаров.

В Минздраве Белоруссии подтвердили, что если компания докажет стабильность производственных процессов и действенность системы контроля безопасности, то ограничения на продажу ее продукции снимут.

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      Платон Щукин
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