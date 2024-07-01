Немецкого политика оштрафовали за выкрикивание нацистского лозунга с «одобрением на лице»

Политика «Альтернативы для Германии» Хеке оштрафовали за нацистский лозунг

Региональный суд Галле снова оштрафовал немецкого политика и лидера партии «Альтернатива для Германии» в Тюрингии Бьорна Хеке за выкрикивание нацистского запрещенного лозунга «Все для Германии» штурмового отряда НСДАП (SA) во время мероприятия «АдГ» в Гере в декабре 2023 года. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Как отмечает издание, он получил штраф на общую сумму 16 900 евро (почти 1,6 миллиона рублей), который политик должен выплатить 130 ежедневных платежей по 130 евро (12,2 тысячи рублей) каждый. Уточняется, что на предвыборном собрании в конце прошлого года он повторил этот лозунг перед примерно 350 слушателями, заставив их выкрикивать слово «Германия», взмахивая левой рукой вверх после слов «Все для...».

Председательствующий судья Ян Стенгель заявил, что на видео речи можно увидеть не негативное отношение Хеке, а «скорее выражение одобрения на лице». «Хеке хотел, чтобы все закончили эту поговорку. Он проверял пределы того, что можно было сказать», — говорится в материале.

Сторона обвинения требовала приговорить Хеке к тюремному заключению сроком на восемь месяцев условно. Судья заключил, что просьба об условном сроке не может быть удовлетворена, однако преступность Хеке не подлежит сомнению. Тем не менее обжалование судебного приговора возможно.

Ранее Хеке признали виновным в использовании нацистского лозунга в своей предвыборной речи 2021. Тогда суд оштрафовал политика на 13 тысяч евро.