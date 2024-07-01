В Херсоне раздалась серия взрывов

Глава ГВА Херсона Мрочко: в Корабельном районе Херсона раздались взрывы

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне раздалась серия взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко.

«Корабельный район города Херсона под обстрелом! (...) Уже раздалось несколько взрывов (...). Будьте осторожны! Оставайтесь в безопасных местах!», — написал Мрочко.

Сколько было взрывов, а также какие объекты получили повреждения, глава ГВА Херсона не уточнил.

Взрывы в Херсоне раздались на фоне воздушной тревоги. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, она звучит на территории всей страны.

Ранее стало известно о взрыве в Харькове. Он произошел в городе в понедельник 1 июля на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Информацию о нем подтвердил мэр Игорь Терехов.