Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии двух центров ментального здоровья

В Москве появились центры ментального здоровья (ЦМЗ) — новые медицинские учреждения, ориентированные на пациентов с психосоматическими расстройствами. Об их открытии объявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Как правило, эти люди регулярно обращаются в поликлинику с жалобами на различные недуги, но главная причина их недомоганий связана не столько с физическим, сколько с психологическим здоровьем», — рассказал глава города. Первые два центра для помощи таким пациентам начали работать на улице Игральной, 8 в Богородском районе и улице Рабочей, 34, строение 1 в Таганском районе.

В ЦМЗ можно обратиться к высококвалифицированным и опытным специалистам Департамента здравоохранения Москвы — врачам-психотерапевтам, медицинским психологам, а также психологам Департамента труда и социальной защиты населения Москвы, уточнил Собянин. Модернизация психологической помощи москвичам должна стать одним из важнейших мероприятий 2024 года, подчеркнул мэр.

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