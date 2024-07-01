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09:25, 1 июля 2024Среда обитания

В Москве появились центры ментального здоровья

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии двух центров ментального здоровья

Кадр: Сергей Собянин / Личный блог

В Москве появились центры ментального здоровья (ЦМЗ) — новые медицинские учреждения, ориентированные на пациентов с психосоматическими расстройствами. Об их открытии объявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Как правило, эти люди регулярно обращаются в поликлинику с жалобами на различные недуги, но главная причина их недомоганий связана не столько с физическим, сколько с психологическим здоровьем», — рассказал глава города. Первые два центра для помощи таким пациентам начали работать на улице Игральной, 8 в Богородском районе и улице Рабочей, 34, строение 1 в Таганском районе.

В ЦМЗ можно обратиться к высококвалифицированным и опытным специалистам Департамента здравоохранения Москвы — врачам-психотерапевтам, медицинским психологам, а также психологам Департамента труда и социальной защиты населения Москвы, уточнил Собянин. Модернизация психологической помощи москвичам должна стать одним из важнейших мероприятий 2024 года, подчеркнул мэр.

Ранее россиянам назвали способы избежать выгорания на работе. Для этого нужно всегда вовремя уходить домой и не перерабатывать. Важно уметь отвлекаться от рабочего процесса — например, найти хобби.

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      Нина Ташевская
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