Среда обитания
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10:44, 27 июня 2024Среда обитания

HR-эксперт назвал способы избежать выгорания на работе

HR-эксперт Мурадян назвал переработки и отсутствие хобби причинами выгорания

Фото: Unsplash

Хобби и отсутствие переработок могут спасти от выгорания, сообщил в разговоре с NEWS.ru вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи Гарри Мурадян.

Чтобы избежать выгорания, нужно всегда вовремя уходить домой и не перерабатывать. Кроме того, важно отвлекаться от рабочего процесса, а также отказаться от работы во время болезни. «Советую еще найти хобби, зачастую хобби можно совмещать с основной работой. Это также помогает отвлечься и не заработать выгорание», — добавил эксперт.

Психологический дискомфорт будет испытывать человек, находящийся «не на своем месте» — например, если занимаемая им должность не соответствует жизненным ценностям, объяснил специалист. Важно также получать обратную связь от руководства, чтобы избежать выгорания. «Многие не понимают, что они делают и зачем на своем рабочем месте», — заключил он.

Ранее психиатр Алексей Вилков дал россиянам советы по борьбе с тревожностью. В этом, по его словам, помогут физическая активность (как простая ходьба, так и полноценные занятия спортом), а также прогулки и общение с близкими.

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      Мария Черкасова
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