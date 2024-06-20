Психиатр назвал необычные способы борьбы с тревожностью

Психиатр Вилков призвал бороться с тревожностью с помощью спорта

Физическая активность поможет бороться с тревожностью. Этим и другими способами борьбы в разговоре с «Вечерней Москвой» поделился врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.

Поможет как простая ходьба, так и полноценные занятия спортом. «Через мышечную работу снижается тревожность и возникает расслабление», — объяснил специалиста.

Другие способы борьбы с тревогой — это общение с близкими людьми и прогулки на улице. Если у человека нет возможности собраться с друзьями для прогулки, виртуальное общение в социальных сетях или разговор по телефону также могут помочь побороть тревогу. Кроме того, в борьбе с неприятным состоянием следует обратить внимание на хобби (просмотр фильмов, передач, прослушивание релаксирующей или любимой музыки) и массажные практики — их можно использовать как дома, так и у специалиста.

При этом эксперт посоветовал сначала разобраться в причинах возникновения тревоги. Среди них могут быть перенесенный стресс, а также личные проблемы в отношениях или на работе, которые длятся долго. Кроме того, тревога может быть беспричинной. В этом случае рекомендуется обратиться к специалисту, поскольку методы саморегуляции могут оказаться бессильны, заключил эксперт.

Ранее психологи из Университета штата Огайо пришли к выводу, что в борьбе с гневом могут помочь занятия спортом с мячом, уроки физкультуры, а также йога, медитация, глубокое дыхание и расслабление мышц.