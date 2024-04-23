Среда обитания
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23:52, 23 апреля 2024Среда обитания

Названы эффективные способы борьбы с гневом

CPR: занятие спортом с мячом помогает побороть гнев

Фото: Tom Briskey / Unsplash

Занятия спортом с мячом могут помочь справиться с гневом. Этот и другие эффективные способы в борьбе с неприятной эмоцией назвали психологи из Университета штата Огайо, их исследование опубликовал журнал Clinical Psychology Review (CPR).

Авторы работы проанализировали 154 исследования по управлению гневом и сравнили результаты влияния повышающих и снижающих физиологическое возбуждение видов деятельности. Они выяснили, что некоторые рекомендуемые методы борьбы с гневом на самом деле неэффективны.

Справиться с раздражением не поможет в том числе бег трусцой. Повторяющиеся монотонные действия могут вызвать разочарование, а физическая нагрузка — усилить возбуждение, которое усугубляет агрессию. Не помогут и удары по боксерской груше, езда на велосипеде, битье посуды и крики в подушку, так же усиливающие возбуждение. В то же время занятие спортом с мячом и уроки физкультуры уменьшают гнев, так как групповые занятия вызывают положительные эмоции.

Лучше всего попытаться снизить уровень физиологического возбуждения. В этом помогут йога, медитация, глубокое дыхание и расслабление мышц. Подобные практики позволят подавить порывы гнева и агрессивные импульсы.

Ранее россиянам рассказали о действенных методах борьбы с постоянной тревогой.

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      Александра Качан
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