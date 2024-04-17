Раскрыты действенные методы борьбы с постоянной тревогой

Клинический психолог Маргарита Алексеева рассказала, что сильное волнение по объективной причине — нормальное явление, однако когда тревога становится постоянной, то она отравляет жизнь. Действенные методы борьбы с ней специалистка раскрыла «Ленте.ру».

По словам Алексеевой, в некоторых ситуациях тревога уместна, так как помогает аккумулировать силы для решения определенных задач, например, перед выходом на новую работу или сдачей экзамена. Если же чрезмерное волнение становится патологическим и неконтролируемым, следует принимать меры.

Первым делом клинический психолог посоветовала отказаться от идеи справиться с тревожностью быстро и раз и навсегда. Подобный подход, по ее мнению, потребует много сил, а результата, скорее всего, не будет.

В состоянии сильной тревоги люди не могут отделить себя, свою личность от эмоциональных переживаний. Тревога буквально поглощает их Маргарита Алексеева клинический психолог

Однако, по словам собеседницы «Ленты.ру», существует ряд техник, освоив которые, человек сможет взять тревожность под контроль. В частности, она рекомендовала попробовать вместо фразы «Я очень волнуюсь и мне страшно» говорить себе: «Я замечаю свои страхи и волнение».

Также полезным, по словам Алексеевой, является анализ собственных чувств. Это необходимо для того, чтобы человек понял, какие эмоции кроются за его тревогой: страх, обида, злость, гнев или удивление. Если осознать, на что направлены эти эмоции, нервное напряжение ослабнет, считает психолог.

Отвлечься от тревоги поможет переключение мозга. Например, можно перечислить предметы в комнате или рассказать стихотворение наизусть Маргарита Алексеева клинический психолог

«После всех действий, особенно когда вы отчетливо ощущаете, что интенсивность тревоги снижается, хвалите себя за то, что справились с ней», — посоветовала в заключение Алексеева.

Ранее клинический психолог Инесса Швацкая рассказала, что порой в брак вступают диаметрально не похожие друг на друга люди, которые не всегда могут справиться с конфликтами. Она обратила внимание россиян на то, что одна из главных ошибок в семейной ссоре — желание показать характер.