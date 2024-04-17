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11:35, 17 апреля 2024Забота о себе

Раскрыты действенные методы борьбы с постоянной тревогой

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Клинический психолог Маргарита Алексеева рассказала, что сильное волнение по объективной причине — нормальное явление, однако когда тревога становится постоянной, то она отравляет жизнь. Действенные методы борьбы с ней специалистка раскрыла «Ленте.ру».

По словам Алексеевой, в некоторых ситуациях тревога уместна, так как помогает аккумулировать силы для решения определенных задач, например, перед выходом на новую работу или сдачей экзамена. Если же чрезмерное волнение становится патологическим и неконтролируемым, следует принимать меры.

Первым делом клинический психолог посоветовала отказаться от идеи справиться с тревожностью быстро и раз и навсегда. Подобный подход, по ее мнению, потребует много сил, а результата, скорее всего, не будет.

В состоянии сильной тревоги люди не могут отделить себя, свою личность от эмоциональных переживаний. Тревога буквально поглощает их

Маргарита Алексееваклинический психолог
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Однако, по словам собеседницы «Ленты.ру», существует ряд техник, освоив которые, человек сможет взять тревожность под контроль. В частности, она рекомендовала попробовать вместо фразы «Я очень волнуюсь и мне страшно» говорить себе: «Я замечаю свои страхи и волнение».

Также полезным, по словам Алексеевой, является анализ собственных чувств. Это необходимо для того, чтобы человек понял, какие эмоции кроются за его тревогой: страх, обида, злость, гнев или удивление. Если осознать, на что направлены эти эмоции, нервное напряжение ослабнет, считает психолог.

Отвлечься от тревоги поможет переключение мозга. Например, можно перечислить предметы в комнате или рассказать стихотворение наизусть

Маргарита Алексееваклинический психолог

«После всех действий, особенно когда вы отчетливо ощущаете, что интенсивность тревоги снижается, хвалите себя за то, что справились с ней», — посоветовала в заключение Алексеева.

Ранее клинический психолог Инесса Швацкая рассказала, что порой в брак вступают диаметрально не похожие друг на друга люди, которые не всегда могут справиться с конфликтами. Она обратила внимание россиян на то, что одна из главных ошибок в семейной ссоре — желание показать характер.

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      Вера Владзиевская
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