В Подмосковье осудили мужчину за жестокую расправу над любовницей и ее дочкой

В Подмосковье суд приговорил мужчину к 19 годам за убийство любовницы и ее дочки

В Московской области суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима жителя Мариуполя за совершенную в 2016 году расправу над любовницей и ее дочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Мужчину признали виновным по статье 105 Уголовного кодекса РФ. Его соучастница находится в международном розыске.

По версии следствия, 25 сентября 2016 года в ДНТ «Телешово» Дмитровского городского округа мужчина поссорился со знакомой и выстрелил в нее из травматического пистолета, далее он расправился с ее семилетней дочерью. После подсудимый закопал тела на участке и скрылся. Мужчину задержали в апреле 2023 года в Донецкой народной республике.

В прокуратуре Подмосковья уточнили, что с 26 на 27 сентября 2016 года у супруги осужденного на почве ревности произошел конфликт с женщиной, которая находилась с ними и своей семилетней дочерью в «Телешово». Женщина оказалась любовницей подсудимого. Несмотря на это, он выстрелил ей в голову, а его жена расправилась с дочкой потерпевшей. После этого супруги выкопали яму на территории дома и поместили туда пострадавшую и ребенка. Экспертиза показала, что женщина в этот момент еще была жива.

Ранее Верховный суд Тывы огласил приговор в отношении местного жителя, который избил до смерти мешавшую ему смотреть телевизор падчерицу.