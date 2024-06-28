Россиянин избил до смерти мешавшую ему смотреть телевизор падчерицу

Жителю Тывы дали 11 лет за убийство падчерицы, мешавшей ему смотреть телевизор

Верховный суд Тывы огласил приговор в отношении местного жителя, который избил до смерти мешавшую ему смотреть телевизор падчерицу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Мужчину признали виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ и приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

По данным следствия, в июне 2022 года подсудимый, находясь в квартире дома по улице Юбилейной в Ак-Довураке, смотрел телевизор. В какой-то момент его десятилетняя падчерица с инвалидностью начала плакать, чем помешала мужчине, в ответ на это он стал бить ее кулаком по голове. Девочка получила несовместимые с жизнью травмы.

Ранее суд в Тюменской области приговорил к десяти годам колонии строгого режима местного жителя Николая Игнатова, избившего своего соседа до смерти из-за собаки.