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11:11, 1 июля 2024Экономика

В пробке на Крымском мосту застряли больше тысячи машин

Больше тысячи автомобилей оказались в пробке на Крымском мосту
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

На Крымском мосту возникла пробка, в которой застряли больше тысячи автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Со стороны Тамани уже почти три часа пытаются проехать около 1020 машин. Со стороны Керчи встали 60 транспортных средств.

Вчера, 30 июня, на Крымском мосту также была пробка. К двум часам дня с обеих сторон там скопилось более тысячи автомобилей. К 15:00 со стороны Тамани встали 576 транспортных средств, а со стороны Керчи находилось 267 транспортных средств.

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      Кирилл Луцюк
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