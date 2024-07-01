В пробке на Крымском мосту застряли больше тысячи машин

Больше тысячи автомобилей оказались в пробке на Крымском мосту

На Крымском мосту возникла пробка, в которой застряли больше тысячи автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Со стороны Тамани уже почти три часа пытаются проехать около 1020 машин. Со стороны Керчи встали 60 транспортных средств.

Вчера, 30 июня, на Крымском мосту также была пробка. К двум часам дня с обеих сторон там скопилось более тысячи автомобилей. К 15:00 со стороны Тамани встали 576 транспортных средств, а со стороны Керчи находилось 267 транспортных средств.