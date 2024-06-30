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15:22, 30 июня 2024Россия

В очереди на Крымский мост скопилось более тысячи автомобилей с обеих сторон

Возле Крымского моста образовалась пробка более чем из тысячи автомобилей

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

На подъездах к Крымскому мосту образовалась большая пробка. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

По состоянию на 14:00 с обеих сторон скопилось более тысячи автомобилей. К 15:00 со стороны Тамани находилось 576 транспортных средств, ожидание для пересечения моста составляло около двух часов. В очереди со стороны Керчи находилось 267 транспортных средств. Ожидание около часа.

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Ранее на территории Крыма объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на регион опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ. С понедельника по четверг, с 1 по 4 июля, в центральных, западных, восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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