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14:24, 1 июля 2024Моя страна

В России нашли обломок пролетевшего над Оренбуржьем метеорита

В Крыму нашли еще горячий обломок метеорита, пролетевший над Оренбуржьем

Фото: stanislao d'ambrosio / Unsplash

В России нашли один из обломков метеорита, ранее пролетевшего над Оренбурской областью. Об этом сообщает Telegram-канал Ближний космос.

По данным канала, тело космического происхождения, предположительно, являющееся обломком кровного болида, который россияне наблюдали в ночь 26 на 27 июня 2024 года, было найдено еще горячим сразу после падения. Каменный обломок размерами около 2-4,5 сантиметров обнаружили на мысе Фиолент (Гераклейский полуостров на юго-западном побережье Крыма) 27 июня.

Согласно предварительным данным, находка представляет собой хондрит — каменный метеорит, принадлежащий к самой распространенной подгруппе в классификации метеоритов. Информацию об этом должна подтвердить лабораторная экспертиза.

Отмечается, что метеор двигался со северо-востока на юго-запад в сторону Крыма. «Если спустя 15 минут после сообщений о наблюдении метеоры был найден метеорит в Крыму, это значит, что или метеор разрушился очень высоко на очень высокой скорости, или сразу группа метеоров вошла в атмосферу Земли», — говорится в сообщении.

Болид пролетел над Оренбургом в ночь 26 на 27 июня 2024 года. Его блеск в пике составил порядка --10 звездных величин. Полет длился порядка четырех секунд и попал на видео.

Ранее сообщалось, что жители нескольких российских регионов смогли наблюдать редкое астрономическое явление — метеорный поток Июньские Боотиды.

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      Варвара Кошечкина
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