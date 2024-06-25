Редкое астрономическое явление смогут наблюдать жители нескольких российских регионов

Жители России смогут наблюдать пик метеорного потока Июньские Боотиды 27 июня

Жители нескольких российских регионов смогут наблюдать редкое астрономическое явление — метеорный поток Июньские Боотиды. Как сообщается на сайте Московского планетария, пик активности ожидается в четверг, 27 июня.

Звездный дождь начался 21 июня и продолжится до 1 июля. Увидеть его смогут в том числе жители юга России (Ростовская область, Краснодарский край), Башкирии, Нижегородской, Владимирской и Ленинградской области, а также Сибири и столичного региона.

Сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин рассказал в беседе с изданием «Атлас», что для лучшего обзора звездопада следует как можно дальше уйти от источников света. Радиант метеорного потока — место, откуда будут вылетать метеоры — находится в созвездии Волопаса. Его надо искать восточнее «ручки» Ковша Большой Медведицы.

По словам специалиста, лунный свет препятствует наблюдению метеоров, поэтому поток может «ослабнуть» после восхода естественного спутника Земли. Кроме того, после часа ночи радиант начнет опускаться к западной части горизонта.

«Однако в этот раз на нашей стороне теплые летние ночи, которые располагают к долгому пребыванию на открытой местности. А если к этому прибавить терпение и термос с горячим чаем, то, возможно, вы увидите долгожданные метеоры, один из которых обязательно исполнит ваше заветное желание», — рассказал Кашин.

Июньские Боотиды — ежегодный звездопад, который является результатом сгорания в земной атмосфере частиц кометы Понса-Виннеке. Земля проходит сквозь ее орбиту каждый год.

В начале июня в России можно было увидеть парад планет. Семь планет Солнечной системы оказались по одну сторону от Солнца. При этом Марс, Нептун и Сатурн разглядеть было невозможно, поскольку они в настоящий момент расположены близко к Солнцу.