В России нашли способ решить проблему с внешними расчетами

«Ведомости»: в России предложили создать криптофонд для трансграничных расчетов

Представители российского бизнеса предложили создать криптовалютный фонд для проведения расчетов с внешними партнерами на фоне усиления санкционного давления со стороны западных стран. Об этом способе решить проблему с трансграничными платежами рассказал управляющий директор управления финансовой политики и финансовых рынков Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрей Лисицын. Его слова приводит газета «Ведомости».

Как уточнили в РСПП, речь идет о фонде криптовалют, добытых на территории России. Следующим шагом, пояснил Лисицын, должен стать выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), привязанных к этому фонду. Добытую в РФ криптовалюту можно будет использовать в трансграничных сделках, не вводя ее во внутренний оборот, что в настоящее время запрещено в стране.

Согласно инициативе РСПП, расчеты с контрагентами будут проводиться не самой криптовалютой, а правом требования к ней путем выпуска ЦФА. Лисицын подчеркнул, что при таком сценарии рисков формирования спекулятивного спроса на внутреннем рынке не будет. Как пояснил эксперт, подобная схема сейчас является «полностью легальной» внутри России.

Ранее первый заместитель председателя Центробанка (ЦБ) РФ Владимир Чистюхин заявил, что российскую экономику будет ждать крах в случае полного прекращения трансграничных платежей. На этом фоне он призвал власти и бизнес-сообщество прорабатывать все доступные инструменты для решения этой проблемы. В качестве одного из вариантов он назвал использование криптовалют для проведения транзакций с внешними партнерами.