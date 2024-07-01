В России назвали уловкой слова о стягивании ВСУ к белорусской границе

Военэксперт Литовкин: Киев надеется перебросить войска РФ к границам Белоруссии

Киев заявляет о стягивании армии Украины к белорусской границе в надежде спровоцировать переброску российских войск, оттянув их с наиболее плачевных для Вооруженных сил республики (ВСУ) участков фронта. Такую уловку назвал капитан в отставке Виктор Литовкин, передает NEWS.ru.

«Также Киев хочет показать, что не только Москва является агрессором, но еще и Минск. Эдакая политическая игра», — добавил военный эксперт.

Литовкин выразил уверенность, что Белоруссия не планирует вступать в вооруженный конфликт с Украиной.

Ранее первый замглавы белорусского Минобороны, начальник Генштаба Павел Муравейко рассказал о скоплении на границе украинского спецназа. По словам первого зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, Россия окажет всестороннюю помощь белорусскому народу в случае агрессии против него.