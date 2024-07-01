В России пообещали Белоруссии помощь из-за скопления сил ВСУ на границе

Депутат Чепа: Россия окажет помощь белорусам в случае агрессии на границе

Россия окажет всестороннюю помощь белорусскому народу в случае агрессии против него, заявил в беседе с «Лентой.ру» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом депутат отреагировал на сообщения о концентрации военных из Украины и НАТО на границе с республикой.

Ранее первый замглавы белорусского Минобороны, начальник Генштаба Павел Муравейко рассказал о скоплении на границе украинского спецназа. Также, с его слов, у границ ЕС и республики располагается 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью более 20 тысяч человек.

«Будет ли Россия применять какие-то действия? Окажем всестороннюю помощь белорусскому народу в случае агрессии против него, и белорусская армия к этому, я уверен, готовится. Зная подходы [президента Белоруссии] Александра Григорьевича Лукашенко к любым проблемам внутри страны, будь то экономические, социальные или военные, он к каждой такой ситуации относится со всей строгостью, сам лично контролирует, поэтому, я думаю, что в Белоруссии ситуация находится под контролем президента», — поделился Чепа.

Парламентарий допустил, что скопление западного контингента на белорусской границе может быть обусловлено желанием стран отвлечь народ от существующих внутри проблем. «Мы видим, как развивается ситуация в некоторых западных странах, допустим, это США и Франция, где во Франции идут досрочные выборы, а через 4 месяца состоятся выборы в США. Внутренняя ситуация складывается там неблагоприятная для нынешнего руководства этих стран, и одна из возможностей выхода из этой ситуации для них — нагнетание и дальнейшая эскалация напряженности», — добавил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что скопление войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Белоруссией является причиной для беспокойства не только для Минска, но и Москвы.

До этого на белорусско-украинской границе зафиксировали увеличение группировок украинской армии и концентрацию тяжелой техники западного происхождения. Вблизи с белорусской границей отмечено появление американских БМП Bradley, ракетных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, зенитных самоходных установок «Гепард», а также других средств поражения.