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16:38, 29 июня 2024Бывший СССР

В Белоруссии удивились украинскому спецназу на границе страны

Глава Генштаба Белоруссии Муравейко рассказал об украинском спецназе на границе

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В последние дни Белоруссия наблюдает на границе с Украиной удивительную и ничем не обоснованную военную активность со стороны соседней республики. В том числе, в населенный пункт Овруч на Ровенском-Житомирском направлении прибыли подразделения специального назначения 1-й президентской бригады. Об этом в эфире государственного телеканала ОНТ рассказал первый замглавы белорусского Минобороны, начальник Генштаба Павел Муравейко.

По его словам, теперь белорусская армия вынуждена наращивать отдельные направления и готовиться к прикрытию, а также перемещать артиллерию для готовности отреагировать.

В пятницу, 28 июня, Госпогранкомитет Белоруссии сообщил об усилении защиты границы с Украиной из-за полученных сведений о присутствии в приграничной зоне в Житомирской области подразделений «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в России).

Ведомство утверждает, что были замечены разведывательные полеты украинских беспилотников, в том числе с попытками пересечения границы. Из-за этого введены дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО). На прошлой неделе в Минске фиксировали увеличение группировок украинской армии и концентрацию тяжелой техники.

Украина не подтверждает активность своих сил, а спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в воскресенье указывал, что непосредственно с белорусской стороны накопления техники и военных в Киеве не видят. Таким образом он прокомментировал внезапную проверку воинских частей, которую ранее объявил президент республики Александр Лукашенко.

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