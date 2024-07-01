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12:20, 1 июля 2024Бывший СССР

В Кремле прокомментировали концентрацию ВСУ у белорусской границы

Песков: концентрация ВСУ на границе с Белоруссией является проблемой Москвы

Фото: Alina Smutko / Reuters

Концентрация войск Вооруженных сил Украины на границе с Белоруссией является проблемой не только Минска, но и Москвы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Белоруссия — это союзное государство, у нас есть особые форматы диалога по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и по линии специальных служб. И наши министерства обороны находятся в партнерском постоянном контакте. Поэтому, конечно, это причины для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в случае необходимости смогут обсудить эту проблмему на саммите ШОС.

Ранее на белорусско-украинской границе зафиксировали увеличение группировок украинской армии и концентрацию тяжелой техники западного происхождения. Вблизи с белорусской границей отмечено появление американских БМП Bradley, ракетных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, зенитных самоходных установок «Гепард», а также других средств поражения.

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      Александр Курбатов
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