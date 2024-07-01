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17:11, 1 июля 2024Силовые структуры

В России осудили иностранца из-за татуировок в виде свастики

В Петербурге суд арестовал на 14 суток белоруса за татуировки в виде свастики

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Петербурге суд арестовал на 14 суток гражданина Белоруссии за татуировки в виде свастики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Иностранца признали виновным по статье 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») КоАП РФ.

На левой кисти у белоруса есть татуировка со свастикой, поверх которой изображен череп в фуражке с орлом, держащим в лапах стилизованный дубовый венок со свастикой в центре, на плече и предплечье левой руки у мужчины также изображена свастика с погоном нацистской Германии. При этом один из российских законов запрещает использовать нацистскую символику в любой форме, потому что это «оскорбляет многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах».

По версии следствия, подсудимый мог скрыть на публике эти татуировки, однако не сделал это.

Ранее Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал на шесть суток мужчину за демонстрацию нацистской символики.

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