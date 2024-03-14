Россиянин арестован на шесть суток за публикации символа нацистов

Во Владивостоке суд арестовал мужчину за публикацию нацистского символа

Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал на шесть суток мужчину за демонстрацию нацистской символики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Правонарушителю назначено наказание в виде административного ареста по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Наказание вступило в силу с момента задержания.

По данным суда, мужчина был задержан 13 марта за то, что в публичном доступе в Telegram-канале разместил изображение запрещенного в России символа «Черное солнце». В ведомстве отметили, что этот символ имеет пропаганду национал-социалистической идеологии посредством публичного демонстрирования нацистской символики.

Ранее сообщалось, что в Ангарске суд приговорил к двум годам лишения свободы условно мужчину за демонстрацию нацистской символики.