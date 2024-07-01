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12:02, 1 июля 2024Россия

В России отреагировали на слова Зеленского о готовности к переговорам

Сенатор Джабаров назвал блефом заявление Зеленского о готовности к переговорам
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Johanna Geron / Reuters

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам обусловлено безысходностью положения, в котором он оказался. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью радиостанции «Говорит Москва».

В конце июня Зеленский сообщил о разработке плана урегулирования, который «будет готов в этом году». Он уточнил, что речь идет не о прямых переговорах, а о контактах через посредников.

«Я, честно говоря, смутно представляю, как вести такие серьезные переговоры через посредников», — сказал Джабаров. По мнению политика, в этом случае Зеленский рассчитывает на получение более сильной переговорной позиции.

Украинское руководство является полностью зависимым от Запада, подчеркнул Джабаров. Риторика Зеленского призвана сохранить его лицо, угодив США и другим партнерам Украины, пояснил он. «Он ничего уже реально по Украине сам решить не в состоянии», — заключил сенатор.

Ранее на разворот в политике Зеленского относительно России указали и на самой Украине. Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что теперь Киев не настаивает на продолжении боевых действий до выхода на границы 1991-го года. «Теперь внезапно выясняется, что у нас большие потери и что мы теперь будем мириться. Это как?» – задался вопросом Арестович.

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      Алан Босиков
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