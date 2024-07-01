Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:20, 1 июля 2024Экономика

В России продлили разрешение на торговлю некоторыми видами одежды без маркировки

Некоторые виды одежды в РФ разрешили продавать без маркировки до 14 сентября

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Правительство РФ утвердило внесение изменений в порядок маркировки одежды, которая включена в систему «Честный знак» с 1 апреля. Срок разрешения на продажи без маркировки продлен с 30 июня до 14 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об одежде из искусственного меха, спортивных и лыжных костюмах, отдельных предметах спецодежды, трикотажных мужских рубашках и других товарах, отмечается в материале.

«Для отрасли очень важно, что инициатива по переносу срока запрета реализации немаркированных остатков была одобрена. Важно, что по этим и другим вопросам мы находимся в диалоге с регулятором, и наше мнение слышат», — процитировало агентство сопредседателя комитета по цифровым инициативам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Анну Орлову.

Отмечается, что с 1 марта 2025 года в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, войдут новые позиции, среди которых головные уборы, нижнее белье, носки и чулки, перчатки, а также детская одежда.

Ранее, отвечая на вопросы ВЦИОМ об обязательной маркировке товаров в целях борьбы с контрафактной продукцией, 73 процента опрошенных россиян заявляли, что положительно относятся к этой инициативе. Причем 24 процента рассказали о готовности платить до пяти процентов больше за такую гарантию качества одежды, до 10 процентов к цене на этих условиях согласились прибавить 15 процентов респондентов. Опрос проводился в 2020 году.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили о применении первых F-16 на Украине. Как на это отреагировали в России?

      В течение пяти лет мужчина выращивал в своем огороде тысячи кустов конопли и попался

      Психолог назвала скрытые причины измен

      Грузинскую оппозицию разозлила встреча властей страны с Нурмагомедовым

      Один российский пляж признали самым лучшим в стране

      Сестра Бьянки Цензори показала видео в откровенном наряде

      Разработано антитело против особо опасного вируса

      Небензя прокомментировал возможную поставку Израилем систем Patriot Украине

      В популярном городе Европы вышли на акцию с призывом открыть границы для россиян

      Раскрыты подробности о смерти сына помощника Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше