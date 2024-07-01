В России продлили разрешение на торговлю некоторыми видами одежды без маркировки

Некоторые виды одежды в РФ разрешили продавать без маркировки до 14 сентября

Правительство РФ утвердило внесение изменений в порядок маркировки одежды, которая включена в систему «Честный знак» с 1 апреля. Срок разрешения на продажи без маркировки продлен с 30 июня до 14 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об одежде из искусственного меха, спортивных и лыжных костюмах, отдельных предметах спецодежды, трикотажных мужских рубашках и других товарах, отмечается в материале.

«Для отрасли очень важно, что инициатива по переносу срока запрета реализации немаркированных остатков была одобрена. Важно, что по этим и другим вопросам мы находимся в диалоге с регулятором, и наше мнение слышат», — процитировало агентство сопредседателя комитета по цифровым инициативам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Анну Орлову.

Отмечается, что с 1 марта 2025 года в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, войдут новые позиции, среди которых головные уборы, нижнее белье, носки и чулки, перчатки, а также детская одежда.

Ранее, отвечая на вопросы ВЦИОМ об обязательной маркировке товаров в целях борьбы с контрафактной продукцией, 73 процента опрошенных россиян заявляли, что положительно относятся к этой инициативе. Причем 24 процента рассказали о готовности платить до пяти процентов больше за такую гарантию качества одежды, до 10 процентов к цене на этих условиях согласились прибавить 15 процентов респондентов. Опрос проводился в 2020 году.