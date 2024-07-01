В России появятся десятки новых ГОСТов на алкоголь

«РБК Вино»: в РФ разрабатываются около 20 новых ГОСТов на алкогольную продукцию

В настоящее время в России разрабатываются порядка 20 новых ГОСТов и обновляются более 50 старых требований, связанных с алкогольной продукцией. Об этом сообщает «РБК Вино» со ссылкой на данные Росстандарта.

Как уточнили в ведомстве, сейчас в стране действуют 174 ГОСТа для алкогольной продукции, 60 из которых устанавливают требования к конкретным видам алкоголя. Еще более 100 затрагивают методы контроля, исследований и испытаний, связанных с производством и выпуском спиртосодержащей продукции. В свою очередь, еще шесть ГОСТов касаются общих терминов и определений.

Новые требования, добавили в Росстандарте, будут затрагивать сидры ароматизированные, спиртные напитки на ромовой основе (так называемые пряные ромы, они готовятся на основе рома с добавлением ароматизаторов), а также солодовый экстракт. Таким образом в среднесрочной перспективе список алкогольных ГОСТов должен будет существенно расшириться.

С 1 июля 2024 года, согласно решению Минфина, минимальные цены на бутылку водки объемом 0,5 литра повысились до 299 рублей, бренди — до 403 рублей, а коньяка — до 556 рублей. В свою очередь, розничная стоимость пол-литра рома в стране теперь составляет 403 рубля. Эти уровни, согласно ведомственному приказу, будут действовать в стране до конца 2026 года.