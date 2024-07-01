В России спрогнозировали снижение производства сельхозтехники

Глава «Росспецмаша» Бабкин: производство сельхозтехники в РФ сократится на 2,5 %

По итогам 2024 года суммарные объемы производства и отгрузки сельскохозяйственной техники в РФ может сократиться на 2,5 процента в сравнении с показателем 2023-го. Такой прогноз дал глава Российской ассоциации производителей специализированной техники («Росспецмаш») Константин Бабкин. Его слова приводит ТАСС.

Аналитик связал ожидаемое снижение выпуска продукции сельскохозяйственного машиностроения с рядом факторов, включая сокращение объемов субсидий отечественным производителям и отсутствие предпосылок для роста цен на зерно. «Сохранение пошлин на вывоз зерна остается, поэтому я не вижу причин для роста в этом году», — резюмировал Бабкин.

Он добавил, что российские власти принимают меры, которые должны увеличить поддержку российским производителям. Речь идет в том числе об увеличении инвестиционных льгот и инвествычетов. Однако в реальности эти законодательные инициативы «номинально существуют, а фактически не работают», посетовал Бабкин.

В «Росспецмаше» указывали на снижение объемов выпуска сельхозтехники в России еще в конце марта 2023 года. Тогда в организации попросили власти отменить экспертные пошлины на зерно минимум на пять лет из-за падения спроса на комбайны. В ассоциации отметили, что эта мера помогла бы отечественным аграриям повысить собственные доходы и заказывать новую технику. Кроме того, в организации призвали власти увеличить субсидии на 15 миллиардов рублей.