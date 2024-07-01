В России стартовали продажи обновленного популярного кроссовера из Китая

Российские дилеры Chery запустили продажи обновленной версии Tiggo 7 PRO Max

Российские дилеры китайского производителя Chery начали продажи обновленной версии популярного семейного кроссовера Tiggo 7 PRO Max. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на заявление автоконцерна.

Отмечается, что новинка будет доступна россиянам в шести комплектациях — Active, Active AWD, Prime, Prime AWD и Ultra, Ultra AWD. Стоимость модели составляет от 2,77 до 3,32 миллиона рублей в зависимости от версии.

Внешний вид обновленного Tiggo 7 PRO Max отличается от предыдущих версий измененной решеткой радиатора и передним бампером. Кроме того, производители сделали новое оформление дисков и дизайн заднего бокового стекла. За дополнительную плату китайский автомобиль будет доступен в двухцветном окрасе. Например, покупатели смогут приобрести Tiggo 7 PRO Max с черной крышей и зеркалами.

Интерьер автомобиля выполнен в темно-коричневых тонах и дополнен серыми матовыми вставками в передней панели и дверных картах. Что касается начинки, то обновленная версия оснащена 1,6-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 лошадиных сил. Комплектация также подразумевает семиступенчатую роботизированную коробку передач DCT.

Ранее в агентстве «Автостат» сообщили о резком наращивании продаж автомобилей Chery в России. Так, по итогам последнего месяца весны 2024 года суммарная реализации этих машин в стране увеличилась на 53,5 процента в годовом выражении. В мае в стране продали в общей сложности 10 271 машину китайского автобренда. При этом Tiggo 7 PRO Max не оказалось в списке самых востребованных моделей у россиян. Лидером же по объемам продаж среди моделей Chery стал среднеразмерный кроссовер Monjaro.