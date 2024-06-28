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17:35, 28 июня 2024Экономика

Китайский автогигант резко нарастил продажи в России

«Автостат»: продажи автомобилей Geely в России выросли на 53,5 процента в мае

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

По итогам мая 2024 года суммарные объемы продаж автомобилей китайского автогиганта Geely в России выросли на 53,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 10 271 машину. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании АО «ППК».

Самой востребованной моделью китайского бренда на российском рынке в последний месяц весны стал среднеразмерный кроссовер Monjaro. Этот автомобиль в стране купили в общей сложности 2933 раза (прирост в 4,2 раза).

В тройку наиболее популярных также вошли Geely Atlas PRO (1866 единиц) и Geely Coolray (1674). Продажи первой модели в России за этот период времени выросли на 87,7 процента, а второй — продемонстрировали противоположную динамику и снизились на 52,7 процента, резюмировали эксперты.

Ранее в Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA) сообщили, что в январе-мае 2024 года Россия стала для машин из КНР главным иностранным рынком сбыта. За первые пять месяцев в РФ отправили в общей сложности 372,5 тысячи транспортных средств из азиатской страны. По этому показателю Россия опередила ближайшего преследователя (Мексику с результатом в 190,6 тысячи машин) почти вдвое.

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