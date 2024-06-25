Россия стала главным рынком сбыта для китайских машин

CPCA: Китай поставил в Россию 372,5 тысячи автомобилей в январе-мае

По итогам первых пяти месяцев 2024 года Россия стала крупнейшим рынком сбыта для китайских автомобилей. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на статистические данные аналитиков Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA).

За этот период времени в РФ ввезли суммарно 372,5 тысячи китайских автомобилей. Второе место в рейтинге заняла Мексика. В эту страну из Китая в январе-мае отправили в общей сложности 190,6 тысячи машин. Таким образом, Россия опередила ближайшего преследователя почти в два раза.

Тройку лидеров замкнула Бразилия с результатом 159,6 тысячи импортированных авто. В топ-5 по этому показателю также вошли Бельгия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В первую страну из Китая отправили 124 тысячи автомобилей, а во вторую — 114,5 тысячи.

Поставки китайских автомобилей в Россию начали резко расти после ухода с отечественного рынка западных производителей. Например, по итогам первой половины 2023 года импорт машин из КНР в РФ вырос на 543 процента и достиг уровня 325,8 тысячи единиц. В денежном выражении показатель составил 4,6 миллиарда долларов, хотя в том же периоде 2022-го оценивался в 715 миллионов. По итогам же всего 2023 года импорт китайских машин в Россию увеличился на 258 процентов и достиг уровня 22,52 миллиарда долларов в денежном выражении.