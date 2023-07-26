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16:29, 26 июля 2023Экономика

Импорт китайских легковушек в Россию вырос на 543 процента

Таможня КНР: в 2023 году поставки легковушек из Китая в Россию выросли в 6,4 раза

Фото: Lee Jae-Won / Reuters

В первой половине 2023 года поставки легковых автомобилей из Китая в Россию резко выросли. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го импорт увеличился на 543 процента, со ссылкой на статистику Главного таможенного управления КНР сообщает РБК.

За первые шесть месяцев объем поставок легковушек из КНР составил 4,6 миллиарда долларов. Для сравнения, за аналогичный период 2022 года импорт оценивался в 715 миллионов долларов. За полгода из Китая привезли 325,8 тысячи легковушек — в пять раз больше, чем годом ранее. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), Россия стала крупнейшим экспортным рынком для брендов из КНР.

Двумя годами ранее китайские автомобили обеспечивали лишь десять процентов российского импорта. Объем поставок за весь 2021 год составлял 1,5 миллиарда долларов. Сейчас КНР обеспечивает более 70 процентов отгрузок автомобилей, отметили в Банке России.

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В агентстве «Автостат» подсчитали, что за второй квартал 2023-го число дилерских центров в России выросло впервые за восемь лет. Однако прирост обеспечили китайские бренды. На текущий момент почти половина салонов, официально занимающихся продажей и обслуживанием машин, работают с производителями из КНР. За три месяца в стране открывались преимущественно салоны, сотрудничающие с такими производителями, как BAIC, Changan, JAC, Jetour, Kaiyi, Livan, SWM и Voyah.

Ранее россиян предупредили, что из-за повышения утилизационного сбора в стране подорожают импортные автомобили. Бюджетные модели вырастут в цене на 122–300 тысяч рублей, а машины премиум-класса — более чем на 1,2 миллиона рублей. Сильнее всего подорожают автомобили, которые ввозятся параллельным импортом.

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    Вячеслав Агапов
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