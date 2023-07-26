Половина автодилеров в России оказались китайскими

«Автостат»: число автодилеров в России выросло впервые за 8 лет благодаря брендам из Китая

По итогам второго квартала 2023-го число дилерских центров в России выросло впервые за восемь лет. Об этом со ссылкой на исследование агентства «Автостат» сообщает Autonews.

К середине июля число автодилеров на территории страны выросло до 3353, за три месяца было заключено 448 дилерских контрактов и расторгнуто 176 соглашений. Практически все новые контракты были заключены с китайскими брендами — сейчас почти половина салонов, официально занимающихся продажей и обслуживанием машин, работают с производителями из КНР. Их доля составляет порядка 47 процентов от общего числа дилеров.

За три месяца в стране открывались преимущественно салоны, сотрудничающие с такими производителями, как BAIC, Changan, JAC, Jetour, Kaiyi, Livan, SWM и Voyah. За это время число дилеров китайских марок выросло до 1572 (плюс 321 салон). Количество российских дилеров увеличилось с 462 до 508.

По данным «Автостата», самое большое число дилерских центров в России фиксировали в 2015 году — на тот момент их насчитывалось 3,8 тысячи. После этого их количество начало снижаться.

За первое полугодие 2023-го Россия стала мировым лидером по импорту китайских автомобилей. С января по май Пекин отправил Москве в общей сложности около 287 тысяч готовых авто — это почти вдвое больше, чем Россия импортировала за весь 2022-й. На втором месте по объемам ввоза с почти двукратным отставанием оказалась Мексика (159 тысяч авто).

Самыми узнаваемыми брендами китайских машин в России стали Haval и Chery. С ними знакомы 89 процентов участников опроса «Авто Mail.ru». Еще 87 процентам известен китайский производитель авто Geely. Помимо этого, россияне знакомы с марками Exeed (78 процентов), Great Wall (76 процентов), Changan (72 процента) и FAW (70 процентов).