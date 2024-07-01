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00:03, 1 июля 2024Россия

В России вступила в силу новая статья Уголовного кодекса с наказанием до семи лет тюрьмы

В РФ с 1 июля за нарушение норм антитеррористической защиты грозит 7 лет тюрьмы

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В России с 1 июля вступает в силу закон, который вводит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет за нарушение норм антитеррористической защиты объектов. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно поправкам, Уголовный кодекс дополняется статьей 217 «Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)».

Уголовное наказание будет применяться, если виновный два и более раз в течение 180 дней привлекался к административной ответственности за данные правонарушения.

Если преступление повлекло ущерб более одного миллиона рублей или причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказанием будет уголовный штраф до 80 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за полгода. Также в этом случае виновному грозит лишение свободы на срок до трех лет и запрет занимать определенные должности.

Если преступление унесет жизнь одного человека, тюремный срок возрастет до пяти лет, а если нескольких — то до семи.

Ранее сообщалось, что глава российского города захотел потратить отведенные на борьбу с терроризмом деньги на ноутбук за 250 тысяч рублей.

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      Игорь Дмитров
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