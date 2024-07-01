Раскрыты последствия попытки ракетной атаки ВСУ на Севастополь

Развожаев: из-за попытки атаки ВСУ на Севастополь начался пожар, повреждены авто

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку ракетной атаки на Севастополь. Об этом, раскрывая ее последствия, сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«По уточненной информации 5 воздушных целей уничтожены в небе над акваторией и в Балаклавском районе», — сообщил Развожаев, добавив, что жители сообщили в Спасательную службу города о ряде повреждений.

Так, в одном из СНТ в некоторых зданиях оказались выбиты стекла и начался пожар в лесополосе — там огнем охватило заборы частных домов. Помимо этого, жители сообщили о возгораниях травы и о трех поврежденных осколками от ракет автомобилях.

Никто из жителей, по информации главы Севастополя, при отражении ракетной атаки не пострадал. Развожаев призвал жителей сообщать в экстренные службы об обнаружении обломков ракет и не подходить к ним. Он заверил, что службы оперативно отреагируют на обращения и отправятся на место.