В США связали возможную отправку военных подрядчиков на Украину с катастрофой

Экс-спецназовец США Кент: отправка военных подрядчиков на Украину — катастрофа

Возможная отправка американских военных подрядчиков на Украину станет катастрофой для Вашингтона. Об этом заявил кандидат в Конгресс США от Республиканской партии, офицер спецназа в отставке Джо Кент в беседе с The American Conservative.

«Публичное рассмотрение вопроса о привлечении американских военных подрядчиков в Украину администрацией [президента США Джо] Байдена является эскалацией и безрассудством», — заявил бывший спецназовец.

Кент добавил, что отправка американских военных подрядчиков в третьи страны — «это то, с чего начинаются катастрофы вроде Вьетнама». По его словам, Россия будет иметь полное право рассматривать прибывших подрядчиков как противников, что спровоцирует вооруженный конфликт между Вашингтоном и Москвой.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что размещение американских военных подрядчиков на Украине приблизит США к отправке войск на ее территорию.