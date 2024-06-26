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06:44, 26 июня 2024Мир

В США предрекли отправку американских войск на Украину

Миллиардер Сакс: снятие запрета для подрядчиков приближает отправку войск США

Фото: Inquam Photos / Reuters

В случае разрешения размещения американских военных подрядчиков на Украине приблизит США к отправке войск в постсоветствую страну. Такое развитие событий предрек миллиардер Дэвид Сакс на своей странице в социальной сети X.

«На шаг ближе к отправке американских солдат, которую следует ожидать во второй срок Байдена», — написал Сакс.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты не планируют отправлять американские войска для участия в конфликте на Украине ни сейчас, ни в будущем. По его словам, позиция президента США Джо Байдена и министра обороны страны Ллойда Остин в данном вопросе остается «четкой».

До того Остин отверг план президента России Владимира Путина по урегулированию на Украине, заявив, что российский лидер не вправе ставить Киеву условия мира.

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      Евгений Силаев
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