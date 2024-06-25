В Пентагоне рассказали о планах США насчет отправки военных на Украину

Пентагон: США не планируют отправлять американские войска на Украину

Соединенные Штаты не планируют отправлять американские войска для участия в конфликте на Украине ни сейчас, ни в будущем. На это указал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, пишет РИА Новости.

«Мы сейчас не планируем отправлять военнослужащих США для сражений на Украине, и это не изменится», — отметил он.

По словам Патрика Райдера, позиция главы США Джо Байдена и министра обороны страны Ллойда Остин в данном вопросе остается «четкой».

Ранее Райдер сообщил, что шеф Пентагона Ллойд Остин переговорил по телефону с новым министром обороны России Андреем Белоусовым и обсудил конфликт вокруг Украины.

До сегодняшнего дня последний разговор между главами оборонных ведомств РФ и США состоялся в марте 2023 года, тогда министром обороны России еще был Сергей Шойгу. Утверждается, что разговор Остина и Белоусова прошел по инициативе американской стороны.