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22:57, 25 июня 2024Мир

В Пентагоне рассказали о планах США насчет отправки военных на Украину

Пентагон: США не планируют отправлять американские войска на Украину

Фото: Ludmila Pakhomova / Russian Look / Global Look Press

Соединенные Штаты не планируют отправлять американские войска для участия в конфликте на Украине ни сейчас, ни в будущем. На это указал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, пишет РИА Новости.

«Мы сейчас не планируем отправлять военнослужащих США для сражений на Украине, и это не изменится», — отметил он.

По словам Патрика Райдера, позиция главы США Джо Байдена и министра обороны страны Ллойда Остин в данном вопросе остается «четкой».

Ранее Райдер сообщил, что шеф Пентагона Ллойд Остин переговорил по телефону с новым министром обороны России Андреем Белоусовым и обсудил конфликт вокруг Украины.

До сегодняшнего дня последний разговор между главами оборонных ведомств РФ и США состоялся в марте 2023 года, тогда министром обороны России еще был Сергей Шойгу. Утверждается, что разговор Остина и Белоусова прошел по инициативе американской стороны.

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      Марина Совина
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