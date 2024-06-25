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22:15, 25 июня 2024Мир

Пентагон сообщил о переговорах с Белоусовым

Пентагон: Остин поговорил с Белоусовым о конфликте вокруг Украины

Шеф Пентагона Ллойд Остин переговорил по телефону с новым министром обороны России Андреем Белоусовым и обсудил конфликт вокруг Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь военного ведомства США Патрик Райдер в ходе брифинга.

В ходе беседы Остин подчеркнул важность сохранения коммуникаций между военными США и России.

До сегодняшнего дня последний разговор между главами оборонных ведомств РФ и США состоялся в марте 2023 года, тогда министром обороны России еще был Сергей Шойгу. Уточняется, что разговор Остина и Белоусова прошел по инициативе американской стороны

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      Марина Совина
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