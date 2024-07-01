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22:18, 1 июля 2024Мир

В США высказались о сроках завершения конфликта на Украине

Макговерн: Украина не сможет завершить конфликт мирным путем до выборов в США
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Ukrainian armed forces / Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказался о сроках завершения конфликта на Украине.

По его словам, у Киева нет шансов окончить конфликт мирным путем до президентских выборов США в ноябре. Макговерн считает, что обе стороны конфликта «будут тянуть время, чтобы посмотреть, что произойдет». Он также добавил, что США хотят сохранить эту ситуацию в подвешенном состоянии, поскольку поражение Киева может гарантировать и поражение действующего президента Джо Байдена на выборах.

Макговерн подчеркнул, что в настоящее время Россия более склонна к переговорам с США, а не с Украиной.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до начала президентского срока в случае победы на выборах. Он отметил, что российско-украинский конфликт приводит к «глупой и бессмысленной» гибели людей.

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      Марина Совина
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