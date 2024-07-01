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16:34, 1 июля 2024Забота о себе

Врач перечислил неочевидные симптомы болезней почек

Уролог Сосновский назвал бессонницу и усталость симптомом болезней почек

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

При любых заболеваниях почек требуется медицинская помощь, иначе могут развиться опасные для жизни последствия, предупредил уролог-андролог Станислав Сосновский. Неочевидные симптомы заболеваний почек врач перечислил изданию «Доктор Питер».

По словам уролога, о проблемах могут сигнализировать не только плохие анализы мочи, но и бессонница, постоянное чувство усталости, проблемы с памятью, зуд и сухость кожи. «Если вы часто потеете, страдаете от недостатка сил и быстро утомляетесь, это всегда служит поводом для посещения врача. В случае с болезнями почек перечисленные симптомы появляются одними из первых», — сказал доктор.

Проблемы с кожей при заболеваниях почек начинаются из-за нарушения баланса минералов и микроэлементов в организме

Также должны насторожить ощущение крови, металлического привкуса и неприятный запах изо рта, продолжил Сосновский. Кроме того, при проблемах с почками могут появляться отеки, одышка и проблемы с давлением, а также неприятные ощущения и боль по всему телу.

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      Вера Владзиевская
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