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14:02, 1 июля 2024Наука и техника

Выявлена скорость потепления в Арктике

Nature Geoscience: Арктика нагревается в три раза быстрее остальной Земли
СюжетПотепление в Арктике

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Ученые Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории в США выявили высокую скорость потепления в Арктике по сравнению с остальным миром. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Geoscience, Северный полюс нагревается в три раза быстрее средних показателей по планете Земля.

Климатологи проанализировали существующие данные по коэффициентам усиления в арктическом регионе (выше 65 градусов северной широты), которые показывают, насколько быстрее повышается температура в этой области по сравнению с глобальными средними показателями. Ранее предполагалось, что коэффициенты усиления лежат в пределах от двух до четырех, однако в новой работе было определено, что коэффициент, равный трем, более вероятен, если учитывать естественную изменчивость.

Ученые сравнили данные наблюдений с результатами различных моделей, определяя влияние таких природных факторов, как Междесятилетнее тихоокеанское колебание и внутренняя арктическая изменчивость. Междесятилетнее тихоокеанское колебание представляет собой многолетние (20-30 лет) климатические и океанографические изменения в Тихом океане, затрагивающие оба полушария. Его положительные фазы сопровождаются потеплением в восточном полушарии и похолоданием в западном, тогда как во время отрицательных фаз наблюдается обратная картина.

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Отрицательная фаза связана с более высокой частотой явлений Ла-Нинья, когда пассаты толкают теплую воду в сторону Азии, способствуя подъему из глубин прохладной, богатой питательными веществами воды вдоль американского побережья. Это сопровождается усилением ураганов, но замедляет потепление в Арктике начиная с 2000 года. С другой стороны, внутренний арктический режим усилил потепление с 2005 года, особенно над Карским морем, куда антициклоны приносят влагу, способствуя поглощению длинноволновой радиации, нагреванию поверхности и таянию морского льда.

В целом за периоды 1970-2004 годы и 1980-2014 годы арктическое усиление было определено равным 2,09 и 3,98 соответственно. Если устранить эффект от Междесятилетнего тихоокеанского колебания, то оно уменьшится до 2,28 и 3,33, а затем до 2,85 и 2,94 после устранения эффекта арктического внутреннего режима. Таким образом, постоянный коэффициент усиления равен трем, что соответствует коэффициенту, используемому в проекте сравнения климатических моделей CMIP6.

Такой результат внушает оптимизм в отношении будущего потепления в Арктике. В ближайшее время оба естественных цикла перейдут в фазы, противоположные текущим, что снизит коэффициент усиления до двух. Это означает, что в следующие десятилетия стратегии смягчения последствий антропогенного изменения климата можно сделать менее строгими.

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      Александр Еникеев
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