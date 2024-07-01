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20:17, 1 июля 2024Из жизни

Грабители ворвались на свадьбу и открыли огонь по жениху

В США грабители в масках ворвались на свадьбу и подстрелили жениха

Фото: Lee Celano / Reuters

В американском городе Сент-Луис, штат Миссури, свадьба закончилась тяжелым ранением жениха. Об этом сообщает KTVI.

Мануэль и Дульсе Гонсалес поженились 28 июня. Свадьба, которую устроили во дворе невесты, продолжалась до темноты. Около часа ночи во двор ворвались двое неизвестных в масках и закричали: «Никому не двигаться».

Грабители были вооружены пистолетами. Они потребовали у гостей деньги, а затем неожиданно открыли огонь в жениха. Два выстрела попали ему в голову. После этого злоумышленники скрылись, даже не забрав добычу.

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Жениха доставили в больницу, он находится в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Пакистане жениха арестовали на собственной свадьбе. Поводом для ареста стала стрельба в воздух, которой его гости отмечали торжество.

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      Олег Парамонов
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