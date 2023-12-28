Жених попал за решетку после стрельбы в воздух на собственной свадьбе

В Пакистане гости жениха отмечали свадьбу стрельбой в воздух и попали в соседа

В Пакистане жениха арестовали на собственной свадьбе. Об этом сообщает издание Dawn.

Поводом для ареста стала стрельба в воздух, которой его гости отмечали торжество. Одна из пуль задела 50-летнего соседа. Он получил тяжелое ранение, спасти его не удалось.

Полиция немедленно задержала подозреваемого, который, предположительно, совершил роковой выстрел. Вместе с ним за решетку попал жених. Возбуждено дело по статье об умышленном убийстве.

Арест жениха связан с показаниями брата пострадавшего. Он рассказал полицейским, что именно жених подговорил своего друга устроить стрельбу в воздух во время свадьбы.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Майнпури девушка украла деньги и драгоценности, переданные ей семьей мужа перед свадьбой, и сбежала сразу после заключения брака. Отец жениха договорился о браке сына с девушкой через посредника.