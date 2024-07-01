Счета популярного российского блогера заблокировали за неуплату налогов

ФНС заблокировала счета блогера Андрея Петрова за неуплату налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала банковские счета популярного блогера-трансгендера Андрея Петрова за неуплату налогов. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, ФНС заблокировала счета Петрова из-за долга в 221 тысячу рублей. Уточняется, что задолженность возникла у ИП блогера, с помощью которого он получал деньги за рекламу.

Ранее сообщалось, что суд Москвы оштрафовал Петрова на 250 тысяч рублей. Причиной стали пропаганда ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и дискредитация Вооруженных сил России.

Андрей Петров прославился в сети как бьюти-блогер. Он нередко оказывался в центре скандалов из-за эксцентричных высказываний и поведения. В 2020 году блогер отказался от имени Андрей и попросил называть его Миланой.