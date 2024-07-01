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11:45, 1 июля 2024Бывший СССР

Зеленский назвал способ борьбы с наибольшей проблемой Украины

Зеленский: Украина должна использовать ATACMS для ударов по территории России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Украина должна использовать американские ракеты ATACMS для атак по территории России, чтобы предотвратить бомбардировки и ракетные удары, которые являются наибольшей проблемой страны. Такой способ борьбы с атаками Российской армии назвал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Philadelphia Inquirer.

По его словам, бомбардировки можно было бы предотвратить, если бы президент США Джо Байден дал разрешение на использование Киевом американского вооружения для ударов по российским аэродромам, которые используют военные самолеты. Однако, как отмечает Зеленский, такое разрешение не было получено украинской стороной.

В то же время украинский лидер отметил, что недавнее разрешение на использование американских ракет меньшего радиуса действия для нанесения ударов через границу не решает проблему и является тактическим, а не стратегическим решением.

Кроме того, Зеленский назвал критериями «настоящей победы» Украины границы 1991 года, а также вступление в НАТО и Европейский союз. По его словам, таким образом можно предотвратить возможное возобновление конфликта.

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      Александр Курбатов
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