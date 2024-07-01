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13:29, 1 июля 2024Забота о себе

Желающему загрузить неработающую партнершу бытом мужчине дали совет

Фото: Zohre Nemati / Unsplash

Эксперт по отношениям Эм Кларксон дала совет мужчине, который захотел загрузить неработающую партнершу бытом, чтобы обязанности распределялись честнее. Письмо мужчины и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

По словам мужчины, его партнерша ходит в офис только два дня в неделю и не желает увеличивать рабочую нагрузку. «Я зарабатываю в три раза больше, чем она, и работаю полный рабочий день. Как справедливо разделить счета и домашние дела?» — задался вопросом он.

В ответ Кларксон отметила, что баланс оплачиваемого и неоплачиваемого труда трудно найти любым парам. «Вам нужно сформулировать, что вы на самом деле чувствуете по этому поводу. Если вас не устраивает нынешний расклад — вы чувствуете слишком сильное давление или что вами пользуются — вам нужно дать ей об этом знать. Вы чувствуете, что для справедливого распределения обязанностей ей следует делать больше», — объяснила она.

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Кларксон предложила обсудить с женщиной поиск дополнительной работы либо разделить по-новому домашние обязанности, ведь у нее действительно больше свободного времени. «На мой взгляд, относиться к отношениям как к денежному балансу опасно, поскольку этот баланс никогда не будет справедливым. Но сотрудничать, чтобы создать счастливую и устойчивую жизнь, помимо просто денежного вклада, это главное», — сказала Кларксон.

Ранее Кларксон дала совет партнерше мужчины, постоянно рассказывающего коллегам о своей интимной жизни. По словам специалистки, женщина имеет полное право на установление личных границ.

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      Александра Лисица
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