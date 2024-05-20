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08:31, 20 мая 2024Забота о себе

Партнерше рассказывающего о своей интимной жизни коллегам мужчины дали совет

Фото: Mimi Thian / Unsplash

Эксперт по отношениям Эм Кларксон дала совет партнерше мужчины, постоянно рассказывающего коллегам о своей интимной жизни. Письмо женщины и ответ специалиста опубликовало издание Metro.

Женщина пожаловалась, что ее парень признался ей, что знает все о сексуальной жизни коллег и делится с ними подробностями своей. «На следующее утро мы занимались любовью, и он сказал: "Коллеги будут знать об этом до конца завтрашнего рабочего дня". Но он никогда не спрашивал у меня разрешения говорить об этом. Я люблю его и ценю наши отношения, но мне не нравится, что он так делает», — рассказал она. Автор письма добавила, что истории коллег он ей при этом не рассказывает.

По словам Кларксон, женщина имеет полное право на установление личных границ. «Скажите, что любите его, чувствуете себя с ним комфортно и безопасно, но такое поведение подрывает ваше доверие и заставляет чувствовать себя плохо. Попросите его перестать делиться всеми деталями интимной жизни. Если он не будет уважать эти границы, значит, он не уважает вас», — объяснила коуч.

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      Александра Лисица
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