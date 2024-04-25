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02:00, 25 апреля 2024Забота о себе

Девушка рассказала о странном поведении любовника и получила категоричный совет

Фото: Unsplash

Коуч по отношениям Джейн О'Горман дала категоричный совет девушке, которая пожаловалась на плохой секс из-за странного поведения любовника в постели. Слова секс-эксперта цитирует Daily Star.

Читательница, обратившаяся за советом, рассказала, что ее смущает привычка молодого человека разговаривать во время секса. Проблема, по ее словам, в том, что он говорит не своим голосом, а подражает известным персонажам. «Иногда я почти на грани оргазма, а он портит настроение, изображая Дональда Дака, как раз в тот момент, когда я готова получить удовольствие», — пожаловалась девушка. Она призналась, что это сильно раздражает и вызывает разочарование.

Кроме того, мужчина имеет и другую странность, продолжила читательница, — дает прозвища своему пенису. «То он просит поцеловать "Мистера Флоппи", то потереть "Мастера Стержня"», — рассказала девушка.

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В ответ на письмо О'Горман заявила, что с таким любовникам надо расстаться как можно скорее. «Если ты останешься с ним дольше, ты начнешь ненавидеть его до глубины души. Вмести с этим придут горечь и несчастье с обеих сторон. Скажи ему, что ты зашла в этих отношениях так далеко, как только можно», — посоветовала коуч.

По мнению О'Горман, сохранить отношения можно, если мужчина откажется от своих странных привычек.

Ранее О'Горман дала совет молодому мужчине, который признался, что решился на измену из-за мести. По ее мнению, такое поведение вредит отношениям и превращает их в поединок обид.

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      Алиса Дмитриева
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