Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:31, 6 марта 2024Забота о себе

Признавшемуся в измене из мести мужчине дали совет

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom

Коуч по отношениям Джейн О'Горман дала совет молодому мужчине, который признался, что решился на измену из-за мести, а после уже не смог прекратить любовные похождения. Ее слова приводит издание Daily Star.

Изменщик рассказал, что решился на отчаянный шаг после того, как выяснил, что партнерша провела ночь с его другом. «Тогда я переспал с ее начальницей — и пошло-поехало», — признался он. Затем, по словам мужчины, его любимая женщина из мести опять изменила ему, а он — ей. «За последнее время у нас было множество партнеров. Но никто не хочет прекращать подобное поведение, так как мы в ссоре, — заявил он. — Но я люблю ее и хочу, чтобы у нас были нормальные отношения. Однако она обвиняет во всем меня. Якобы я был недостаточно хорош и внимателен к ней, поэтому она обратила внимание на другого парня. Что с нами происходит? Как это прекратить?»

Материалы по теме:
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Коуч по отношениям Джейн О'Горман категорично заявила, что партнеры попросту не подходят друг другу. «Вы ведете себя как пара незрелых идиотов. Очевидно, вам обоим нравится внимание, которые приносит ваше сумасшедшее поведение. Могу поспорить, что вы таким образом хотите шокировать друзей и семью и представлять, как все сплетничают о вас», — высказала она свое мнение.

Отношения пары она назвала поединком обид. Ели бы они любили и уважали друг друга, после первой измены каждого могли бы и прекратить вести себя подобным образом, но они этого не делают. «Вы нанесли друг другу слишком большой ущерб. Поговорите с партнершей и решите, как действовать дальше. Неужели вы действительно можете сохранять отношения после того, как переспали с таким количеством людей? От ваших отношений уже ничего не осталось», — подвела итог О`Горман.

Ранее Джейн О'Горман дала совет девушке, которая боится разрушить отношения из-за своих пристрастий в постели. Ей нравятся секс-игры с едой, а ее парень не хочет этим заниматься, так как ему не нравится быть грязным.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Су-27 ВКС РФ перехватил над Черным морем французские самолеты. Что делают истребители НАТО у границ России?

      Российские врачи перечислили способы остановить отток кадров из медицины

      Признавшемуся в измене из мести мужчине дали совет

      15-летняя россиянка сломала позвоночник во время поездки в лифте

      Доходы россиян от предпринимательства резко выросли

      В Туве ввели режим ЧС после взрыва на Шагонарской ТЭЦ

      Россияне представлялись работниками газовой службы и обманывали жильцов

      В Германии упрекнули Макрона за призыв забыть о трусости ради Украины

      Россиянам раскрыли способ справиться с болью в пояснице

      Фристайлистка из России рассказала об отношении к ней в Испании после начала СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше