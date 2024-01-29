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05:00, 29 января 2024Забота о себе

«Грязный» секс-фетиш поставил отношения молодой женщины под угрозу

Фото: Unsplash

Молодая женщина призналась, что у нее есть необычный секс-фетиш, из-за которого ее отношения оказались под угрозой, и попросила совета у специалиста по отношениям Джейн О'Горман. О том, как влюбленным решить свою проблему, специалистка рассказала Daily Star.

Женщина рассказала, что во время секса любит использовать продукты питания. «Я получаю дикие оргазмы от кубиков льда на сосках или слизывания сливок», — написала она. В то же время партнер читательницы недоволен ее пристрастиями, так как ему надоело быть грязным после интимной близости.

Любительница «клубнички» поинтересовалась, не странная ли она и как укрепить отношения с возлюбленным.

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В ответ О'Горман заверила, что у каждого человека индивидуальные пристрастия, в том числе в сексуальной жизни. «Если парень долгое время подыгрывал, а после высказал недовольство "липким" сексом, значит, он шел наперекор себе», — прокомментировала специалист по отношениям.

Найти компромисс можно только во время откровенных разговоров, заверила О'Горман. Во время беседы можно выяснить, чем именно он хотел бы заняться в постели. Однако во время доверительных бесед партнеры могут прийти к выводу, что не подходят друг другу, предупредила напоследок специалист.

Ранее Джейн О'Горман дала совет мужчине, уставшему от секс-вечеринок. Она посоветовала расстаться с разбитной подругой.

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      Алиса Дмитриева
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