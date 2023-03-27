Уставшему от секс-вечеринок мужчине дали совет

Эксперт по отношениям Джейн О'Горман посоветовала расстаться с разбитной подругой

Эксперт по отношениям Джейн О'Горман посоветовала уставшему от секс-вечеринок мужчине научиться говорить «нет» возлюбленной и друзьям. Как восстановить эмоциональное и физическое благополучие она рассказала в колонке для Daily Star.

Молодой мужчина, обратившийся к О'Горман признался, что устал от ежедневных секс-вечеринок, алкоголя и веселья с друзьями, которые устраивает его девушка и ее разбитная подруга. Разгульный образ жизни мешает ему работать и отдыхать. Однако парень боится отказаться от участия в очередной тусовке из-за страха, что девушка назовет его скучным.

О'Горман дала совет подумать о своем сексуальном и ментальном здоровье. Единственный правильный выход из этой ситуации — не участвовать в веселье, которое перестало нравиться. «Продолжайте в том же духе, и вы потеряете не только уважение начальства (и даже работу), но и чувство собственного достоинства», — сказала О'Горман. Она призвала мужчину научиться отказывать и честно поговорить с возлюбленной о своем эмоциональном состоянии.

«Если ваша девушка не захочет притормозить, вам придется смириться и расстаться с ней», — заключила эксперт, добавив, что не нужно никого обвинять в сложившемся положении.

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