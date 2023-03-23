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07:15, 23 марта 2023Забота о себе

Круглосуточно желающей секса без душевной близости женщине дали совет

Желающей постоянного секса без обязательств женщине дали совет четче формулировать запрос

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Секс-коуч и бывшая порнозвезда Джессика Стоя дала совет женщине за 40, круглосуточно желающей секса без душевной близости. Как найти партнера в такой ситуации, она подсказала в авторской колонке для издания Slate.

В редакцию журнала обратилась женщина, признавшаяся, что не видит для себя перспективы серьезных отношений, поскольку заботится о больной матери, проживающей в другом штате, и все еще переживает болезненное расставание. Однако, по ее словам, она постоянно хочет секса, а в дейтинговых приложениях не может найти мужчину, который согласился бы на долгосрочные сексуальные отношения без лишней эмоциональной составляющей и обязательств. «Мужчины очень хотели рассказать мне о своих драмах, а я не хотела, или были полигамны и их запала не хватало на все полдюжины партнеров, или они не удовлетворяли меня. Пыталась связаться со свингерами, но их либо трудно найти, либо у них плохая репутация», — пожаловалась женщина.

В ответ Стоя заявила, что женщине стоит четче формулировать свой запрос при пользовании дейтинговыми приложениями. «Я бы начала с чего-нибудь вроде "ищу совместных оргазмов и объятий и простого человеческого уважения, а еще — тут добавьте свои предпочтения — без эмоциональной привязанности и глубокой дружбы". Можете попросить своих друзей связать вас с кем-то, кто подходит под запрос, но если вы найдете нужного человека, сразу убедитесь, что хотите друг от друга одного и того же», — заключила Стоя.

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Ранее Стоя призвала девушку, стесняющуюся потного тела во время секса, перестать это делать. Стоя призналась, что любит натуральный запах тела.

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Александра Лисица
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